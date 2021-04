Isola dei Famosi, anticipazioni 26 aprile: il verdetto del televoto, e Moser in arrivo? (Di lunedì 26 aprile 2021) Una nuova settimana è iniziata, e questa sera come ogni lunedì, l’attesa è focalizzata soprattutto sulla diretta di quattro ore dell’Isola dei Famosi, con Ilary Blasi che tornerà a collegarsi in diretta con i naufraghi. Aspettando il cambio di programmazione, previsto per la settimana prossima, la padrona di casa informerà i concorrenti di alcune novità, che rivoluzioneranno ulteriormente il loro percorso sull’arcipelago honduregno. Isola dei Famosi, 26 aprile: il televoto, colpi di scena e tante prove Alla finale del reality show manca un mese, ma nonostante ciò con il passare delle settimane, il cast continua ad arricchirsi di nuovi naufraghi. Lo abbiamo notato, per esempio, anche durante la scorsa puntata. Quando, ad un certo punto sull’Isola sono giunti, quattro ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 26 aprile 2021) Una nuova settimana è iniziata, e questa sera come ogni lunedì, l’attesa è focalizzata soprattutto sulla diretta di quattro ore dell’dei, con Ilary Blasi che tornerà a collegarsi in diretta con i naufraghi. Aspettando il cambio di programmazione, previsto per la settimana prossima, la padrona di casa informerà i concorrenti di alcune novità, che rivoluzioneranno ulteriormente il loro percorso sull’arcipelago honduregno.dei, 26: il, colpi di scena e tante prove Alla finale del reality show manca un mese, ma nonostante ciò con il passare delle settimane, il cast continua ad arricchirsi di nuovi naufraghi. Lo abbiamo notato, per esempio, anche durante la scorsa puntata. Quando, ad un certo punto sull’sono giunti, quattro ...

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - IsolaDeiFamosi : Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - Rossella_Caputo : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al tele… - giadinagrisu : RT @tempoweb: La maledizione dell'occhio fa un'altra vittima. Nuovo ritiro? #isola #26aprile #angelamelillo #gilles #fariba @giadinagrisu… -