Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni della dodicesima puntata: concorrenti e ultime news (Di lunedì 26 aprile 2021) Questa sera, lunedì 26 aprile 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera. anticipazioni La puntata dell’Isola di questa sera, 26 aprile, vedrà una eliminazione. Chi lascerà l’Isola tra Vera e Fariba? Vedremo poi nuove prove, confronti e un nuovo ingresso. Nella scorsa puntata sono entrati ben quattro nuovi concorrenti all’Isola dei Famosi al fine di rimpinguare gli ascolti e arricchire le dinamiche createsi in Honduras: Matteo Diamante, Rosaria ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 aprile 2021) Questa sera, lunedì 26 aprile, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda ladell’deiche vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.Ladell’di questa sera, 26 aprile, vedrà una eliminazione. Chi lascerà l’tra Vera e Fariba? Vedremo poi nuove prove, confronti e un nuovo ingresso. Nella scorsasono entrati ben quattro nuoviall’deial fine di rimpinguare gli ascolti e arricchire le dinamiche createsi in Honduras: Matteo Diamante, Rosaria ...

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - Nicoettaconcet1 : RT @LivinJose4: Siete dei pagliacci voi del branco #isola - Teta85223232 : @notinthisway Dovresti guardare i programmi culturali, tipo: isola dei famosi, grande fratello, pomeriggio 5.... ?????????? -