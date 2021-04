Isola 2021, tensione tra gli opinionisti? “C’è maretta”, l’indiscrezione (Di lunedì 26 aprile 2021) Sarebbe un due contro uno, secondo i rumor: i motivi sono legati non solo al cachet, ma anche agli spazi in trasmissione L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 26 aprile 2021) Sarebbe un due contro uno, secondo i rumor: i motivi sono legati non solo al cachet, ma anche agli spazi in trasmissione L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

SkyTG24 : Mauro Morandi, guardiano e unico abitante di Budelli lascia l'isola dopo 32 anni - NintendoItalia : Sono in arrivo eventi stagionali rivisitati! Scopri cosa succederà sulla tua isola di #AnimalCrossingNew Horizons… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MaryMix1999 : RT @NintendoItalia: Sono in arrivo eventi stagionali rivisitati! Scopri cosa succederà sulla tua isola di #AnimalCrossingNew Horizons nei… - zazoomblog : Isola dei Famosi cancellata la puntata del giovedì: la nuova programmazione di maggio - #Isola #Famosi #cancellata… -