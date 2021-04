Inzaghi: 'Vittoria schiacciante. Gol di Correa da annullare? A Napoli...' (Di lunedì 26 aprile 2021) Si rialza la Lazio, che sceglie il modo migliore per riscattare i cinque gol incassati a Napoli . I biancocelesti stendono il Milan 3 - 0 e continuano a rincorrere il treno Champions. Ora il ritardo ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 aprile 2021) Si rialza la Lazio, che sceglie il modo migliore per riscattare i cinque gol incassati a. I biancocelesti stendono il Milan 3 - 0 e continuano a rincorrere il treno Champions. Ora il ritardo ...

Advertising

LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: Inzaghi a Sky: “A Napoli siamo andati sotto con 2 episodi più palesi di stasera ma non ne avete parlato così tanto. Non ci… - Elda31977439 : RT @LazionewsEu: Le parole di Simone Inzaghi ???? #Lazio #Lazionews #Lazionewseu #SerieA #LazioMilan - ScMotorieSelmi : Inzaghi: 'La vittoria della Lazio è stata netta' - Mammt21272087 : RT @marifcinter: Inzaghi a Sky: “A Napoli siamo andati sotto con 2 episodi più palesi di stasera ma non ne avete parlato così tanto. Non ci… - sergeeej21 : RT @DiMarzio: #Inzaghi dopo #LazioMilan: 'Per noi era una finale e l'abbiamo dimostrato. Vittoria schiacciante' -