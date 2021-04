Inzaghi | “Gara strepitosa | vittoria netta e schiacciante Per la Champions ci siamo anche noi”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Simone, allenatore della Lazio, ha parlato a Sky Sport nel post partita del match vinto 3-0 contro il Milan. “Penso che i ragazzi sono stati bravissimi. Sapevamo che per noi era una finale, l’ultima chance per rimanere attaccati ai primi posti. Solitamente le finali le giochiamo in questo modo. E’ stata una. Donnarumma ha fatto una parata incredibile su Immobile e pochi portieri al mondo fanno parate così. Poi c’è stato il palo interno, sempre di Ciro. Unameritata. Correa? Un grandissimo giocatore e io ho la fortuna di allenarlo. Quando sta bene e non riesce ad avere problemi, come poco tempo fa che aveva un problemino al polpaccio, riesce a fare grandi partite e ad essere decisivo”. Sulla corsa. “Noi dobbiamo cercare di ...

Commenta per primo Al termine del 3 - 0 sul Milan, Simoneha parlato a Sky Sport , spiegando: 'Era una finale, un'ultima chance per restare attaccati ... Lacol Napoli è stata strana, ci ......diretto del'Olimpico ha preso subito la strada di casa per la concretezza della squadra di...il Milan dentro la partita con un'iniziativa che è costata il giallo (e la squalifica per la...Tante incognite di formazione per Simone Inzaghi in vista della gara di domani contro il Milan. Non ci sono dubbi sugli altri con Milinkovic-Savic che è il giocatore più in forma; confermati anche ...Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Lazio-Milan, 'Monday Night' dell'Olimpico ...