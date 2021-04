Inter-Hellas Verona, c’è il contatto tra Handanovic e Faraoni, ma il dubbio rimane: la moviola (Di lunedì 26 aprile 2021) La moviola di Inter-Hellas Verona, match della 33a giornata della Serie A L’Inter torna al successo contro l’Hellas Verona e si avvicina al traguardo della vittoria finale. Partita tranquilla per Abisso, arbitro del match, il cui operato è tutto sommato buono. Unico grande dubbio sul gol annullato agli ospiti a causa di un contatto tra Handanovic e Faraoni. Ecco il match tra Inter ed Hellas Verona analizzato nella consueta moviola della Gazzetta dello Sport. “Non convince del tutto l’annullamento del gol del pareggio di Faraoni all’83’. Il centrocampista del Verona salta e va a colpire il ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Ladi, match della 33a giornata della Serie A L’torna al successo contro l’e si avvicina al traguardo della vittoria finale. Partita tranquilla per Abisso, arbitro del match, il cui operato è tutto sommato buono. Unico grandesul gol annullato agli ospiti a causa di untra. Ecco il match traedanalizzato nella consuetadella Gazzetta dello Sport. “Non convince del tutto l’annullamento del gol del pareggio diall’83’. Il centrocampista delsalta e va a colpire il ...

Advertising

Inter : ??? | DICHIARAZIONI '?????????? ???????????? ?? ???? ?????????????????? ??????????????????????????????' ??? #InterVerona nelle parole di Antonio #Conte… - Inter : ??? | ALLENAMENTO Nerazzurri subito in campo: c'è da preparare la sfida di domenica #InterVerona ??… - Inter : ?? | ARBITRO #InterVerona, Abisso sarà l'arbitro della partita in programma domenica alle 15 ?? - mynewsghana : Inter 1-0 Hellas Verona: Nerrazzuri edge closer to Serie A title – Video - MMonsutti : Vanno fatti i complimenti all'Hellas perchè ha fatto la sua partita ma non credo che lo scudetto dell'Inter verrà m… -