Insulti choc al figlio di Pirlo: lo sfogo di Niccolò sui social – FOTO (Di lunedì 26 aprile 2021) Messaggi choc indirizzati a Niccolò Pirlo: lo sfogo social del figlio dell’allenatore della Juventus – FOTO «Devi morire insieme a tuo padre». È il vergognoso messaggio ricevuto sui social da Niccolò Pirlo, figlio dell’allenatore della Juventus, denunciato attraverso i propri profili social. «Io non sono una persona che giudica, ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole. Ho 17 anni e quotidianamente ricevo messaggi di questo tipo, perché sono figlio di un allenatore che probabilmente, come è giusto che sia, può non piacere», ha scritto il figlio del tecnico bianconero. Visualizza questo post su Instagram Un ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Messaggiindirizzati a: lodeldell’allenatore della Juventus –«Devi morire insieme a tuo padre». È il vergognoso messaggio ricevuto suidadell’allenatore della Juventus, denunciato attraverso i propri profili. «Io non sono una persona che giudica, ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole. Ho 17 anni e quotidianamente ricevo messaggi di questo tipo, perché sonodi un allenatore che probabilmente, come è giusto che sia, può non piacere», ha scritto ildel tecnico bianconero. Visualizza questo post su Instagram Un ...

