Innovativi test genetici in Farmacia | dall' educazione alimentare alle performance sportive

Milano Europe srl, startup innovativa specializzata nella ricerca genetica dedicata al mondo dell'alimentazione, dello sport e della dermoestetica, accelera ulteriormente la crescita e chiude l'esercizio 2020 con un fatturato di 500.000 euro, registrando una crescita pari al +36% rispetto al 2019. Milano Europe ha nel suo DNA la predisposizione ad agire con metodi semplici ed affidabili , fondati sulla competenza e sulla costante ricerca per la qualità, le esigenze, le soluzioni e i risultati, confrontandosi attivamente con i Clienti. Con la Ricerca e Sviluppo in continua evoluzione, oggi si presenta sul mercato con l'educazione alimentare completa di test del DNA che valuta le predisposizione a patologie connesse alla cattiva alimentazione e gli Innovativi test genetici unici e ...

