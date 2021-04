India travolta dal Covid | ancora oltre 300mila contagi in 24 ore E il governo ordina a Twitter di censurare le critiche

(Di lunedì 26 aprile 2021) Cadaveri bruciati in strada, vaccinazioni che proseguono a rilento, ospedali sull’orlo del collasso a corto di bombole di ossigeno, personale e materiale. La pandemia inattraversa il suo peggior momento dall’inizio della crisi e per il quinto giorno consecutivo sono stati registratida coronavirus: l’ultima settimana c’è stato un aumento cumulativo dell’89% dei decessi per-19 e un totale di 2,2 milioni di nuovi casi, il più alto aumento su sette giorni registrato da qualsiasi Paese. Nelle ultime 24 ore si è segnato un nuovo record negativo, con 352.991 casi diagnosticati, per un totale di 17 milioni dimentre i decessi, calcolando i 2.812 di oggi, sono complessivamente 195.123. A determinare l’impennata è stato il diffondersi della variante ...

