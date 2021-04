India devastata dal Covid, la lezione dei giornali: oscurano il cricket che non si ferma (Di lunedì 26 aprile 2021) La variante Indiana del Covid sta devastando l’India con una ondata di contagi senza precedenti. Ma, come accaduto anche in Europa col calcio, il cricket (per distacco lo sport più popolare) non si ferma. Il campionato nazionale va avanti in bolla. Solo che a differenza di quanto accaduto da noi, lì si sono ribellati i giornali. L’Express Publications, editore dei quotidiani in lingua inglese New Indian Express e Morning Standard, tra i più letti nel Paese ha fatto pubblicare sulle prime pagine un editoriale nel quale annuncia la sospensione della copertura dell’IPL, il campionato, “fino a quando non sarà ristabilita una parvenza di normalità”. I media insomma hanno deciso di oscurare lo sport per buon gusto: in un momento così drammatico dedicare spazio ad una “festa” ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 aprile 2021) La variantena delsta devastando l’con una ondata di contagi senza precedenti. Ma, come accaduto anche in Europa col calcio, il(per distacco lo sport più popolare) non si. Il campionato nazionale va avanti in bolla. Solo che a differenza di quanto accaduto da noi, lì si sono ribellati i. L’Express Publications, editore dei quotidiani in lingua inglese Newn Express e Morning Standard, tra i più letti nel Paese ha fatto pubblicare sulle prime pagine un editoriale nel quale annuncia la sospensione della copertura dell’IPL, il campionato, “fino a quando non sarà ristabilita una parvenza di normalità”. I media insomma hanno deciso di oscurare lo sport per buon gusto: in un momento così drammatico dedicare spazio ad una “festa” ...

