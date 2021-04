Indetto lo sciopero delle agenzie di assicurazione: proteste contro l’Ivass (Di lunedì 26 aprile 2021) In disaccordo con le nuove disposizioni normative dell’Ivass, l’authority del settore assicurativo, il Sindacato nazionale Agenti di assicurazione ha Indetto uno sciopero generale per il 27 aprile. Credit: Spencer Platt/Getty ImagesMartedì 27 aprile il Sindacato nazionale Agenti di assicurazione (Sna) ha proclamato uno sciopero generale in tutta Italia per protestare contro le nuove disposizioni normative dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass). L’annuncio è arrivato dal presidente del sindacato, Claudio Demozzi, che ha spiegato di avere l’appoggio di quasi tutte le compagnie operanti nel Paese, sottolineando che le esigenze degli agenti professionisti non sono state rispettate con una disposizione attuativa delle norme europee. ... Leggi su ck12 (Di lunedì 26 aprile 2021) In disaccordo con le nuove disposizioni normative del, l’authority del settore assicurativo, il Sindacato nazionale Agenti dihaunogenerale per il 27 aprile. Credit: Spencer Platt/Getty ImagesMartedì 27 aprile il Sindacato nazionale Agenti di(Sna) ha proclamato unogenerale in tutta Italia per protestarele nuove disposizioni normative dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass). L’annuncio è arrivato dal presidente del sindacato, Claudio Demozzi, che ha spiegato di avere l’appoggio di quasi tutte le compagnie operanti nel Paese, sottolineando che le esigenze degli agenti professionisti non sono state rispettate con una disposizione attuativanorme europee. ...

Advertising

StoricaRivista : ?? #accaddeoggi ? 25 aprile 1945: In seguito a numerose sollevazioni e allo sciopero generale indetto il giorno pr… - UGLConf : A #Terni Fiom Cgil Terni e Perugia e @UglMetalm hanno indetto uno sciopero di 8 ore per lunedì 26 aprile al quale… - Naz_Viareggio : 'Rispettate le festività' Commercio: sciopero indetto da Cgil e Uil - TgrRaiSicilia : I dipendenti della grande distribuzione chiedono di non aprire nei giorni festivi. per domani e il primo maggio i s… - romamobilita : Trasporto pubblico, questa sera possibili disagi su reti Atac e RomaTpl per sciopero di 4 ore indetto da OrSa a liv… -