Incidente Zanardi: la procura chiede l'archiviazione. La famiglia del campione si oppone (Di lunedì 26 aprile 2021) La procura di Siena ha chiesto l'archiviazione delle indagini per l'autista dell'autoarticolato che si scontrò con la handbike condotta da Alessandro Zanardi. Secondo i pm toscani non ci fu alcun ... Leggi su lanazione (Di lunedì 26 aprile 2021) Ladi Siena ha chiesto l'delle indagini per l'autista dell'autoarticolato che si scontrò con la handbike condotta da Alessandro. Secondo i pm toscani non ci fu alcun ...

