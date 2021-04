Incidente Zanardi, chiesta l'archiviazione per l'autista del tir. Ma la famiglia non ci sta (Di lunedì 26 aprile 2021) Secondo l'accusa, l'autista viaggiava rispettando i limiti. Ma i legali della famiglia del campione annunciano opposizione alla richiesta Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 aprile 2021) Secondo l'accusa, l'viaggiava rispettando i limiti. Ma i legali delladel campione annunciano opposizione alla ri

Advertising

Corriere : ?? Per la procura l’autista che guidava il camion contro cui si schiantò l’handbike di Zanardi viaggiava a velocità… - RaiNews : Si sono concluse le indagini sull'incidente in cui quasi un anno fa è rimasto seriamente ferito #AlexZanardi - bizcommunityit : Alex Zanardi, la procura chiede l’archiviazione per l’autista del camion - rep_firenze : Siena incidente Zanardi, la procura chiede l'archiviazione: il camionista non avrebbe colpe [aggiornamento delle 14… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Zanardi: la procura di Siena chiede l'archiviazione per l'autista del Tir coinvolto nell'incidente -