Incidente Alex Zanardi | la Procura di Siena chiede l’archiviazione per l' autista del tir

La Procura della Repubblica di Siena ha chiesto l'archiviazione del procedimento nei confronti di Marco Ciacci, l'autista del tir contro quale Alex Zanardi il 19 giugno del 2020 sulla strada provinciale di Pienza, andò a sbattere violentemente mentre stava partecipando ad una gara. Ciocci era accusato di lesioni colpose e la richiesta al Gip specifica che non è stato ravvisato "alcun nesso causale tra la condotta tenuta dall'autista alla guida dell'autoarticolato e la determinazione del sinistro stradale". Ad avviso della Procura, l'autista dell'autocarro, si legge ancora, "viaggiava ad una velocità moderata e comunque ampiamente al di sotto del limite di velocità previsto su quel tratto di strada".

