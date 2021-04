In Vojvodina c’è un problema letteralmente esplosivo con il servizio idrico

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 26 aprile 2021) Originariamente pubblicato su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Il marzo 2020 ha segnato l’inizio dell’epidemia da coronavirus in Serbia. Ma per gli abitanti di via Ludoška a Pali?, nel Nord del Paese, in quel periodo è iniziata anche un’altra catastrofe: l’arrivo dei macchinari per l’estrazione di petrolio. Diversi camion, gru cingolate e un’alta torre di perforazione sono stati posizionati a un centinaio di metri dalla casa della famiglia Mikovi?. In quel luogo l’Industria petrolifera della Serbia (NIS) ha deciso di perforare alcuni pozzi esplorativi per la ricerca di idrocarburi. Stando alle parole di Zoltan Mikovi?, le operazioni di perforazione e i camion che quotidianamente trasportano il petrolio estratto provocano forti rumori. Oltre alle crepe che sono comparse nei muri della sua casa, Mikovi? ha notato un’altra cosa insolita: da quando sono iniziate le perforazioni ...