In una mossa che ha sopreso Buckingham Palace, Harry e Meghan Markle avrebbero dato il loro consenso agli autori della biografia uscita lo scorso anno (Di lunedì 26 aprile 2021) Impegni Sussex guarda le foto Omid Scobie e Carolyn Durand sono già al lavoro. I due royal watcher britannici, che si vantano di essere molto vicini a Meghan Markle e all’entourage dei Sussex a Montecito, in California, avrebbero ricevuto dalla duchessa l’approvazione per una nuova edizione di Libertà (titolo originale Finding Freedom), la biografia che, un anno dopo la pubblicazione originale, sarà ripubblicata in estate con l’aggiunta di nuovi capitoli. E le possibili, nuove rivelazioni fanno ora tremare ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 aprile 2021) Impegni Sussex guarda le foto Omid Scobie e Carolyn Durand sono già al lavoro. I due royal watcher britannici, che si vantano di essere molto vicini ae all’entourage dei Sussex a Montecito, in California,ricevuto dalla duchessa l’approvazione per una nuova edizione di Libertà (titolo originale Finding Freedom), lache, undopo la pubblicazione originale, sarà ripubblicata in estate con l’aggiunta di nuovi capitoli. E le possibili, nuove rivelazioni fora tremare ...

Advertising

raspa90 : RT @ubaldopantani: Giocare con le parole libertà e Liberazione per biechi fini elettorali è una mossa da spaventosi vigliacchi. #lbertà #L… - antonioamodio15 : Vedove, vedove, VEDOVE dappertutto! Allora nove anni di domino non vi hanno fatto per niente bene, se poi si deve r… - fratimo_choice : RT @ubaldopantani: Giocare con le parole libertà e Liberazione per biechi fini elettorali è una mossa da spaventosi vigliacchi. #lbertà #L… - ubaldopantani : Giocare con le parole libertà e Liberazione per biechi fini elettorali è una mossa da spaventosi vigliacchi. #lbertà #Liberazione - MauriMarcello : RT @giuliramone: @Dissi__Dente @autocostruttore Più che altro la zona bianca è stata una mossa politica per poi dire: visto che uscendo di… -