In un giorno 13 mila vaccinazioni in Bergamasca. Moratti: in Lombardia 100 mila in 24 ore (Di lunedì 26 aprile 2021) Lunedì 26 aprile oltre 13.000 vaccinazioni in provincia di Bergamo. Letizia Moratti: «Capacità organizzativa e voglia di fare, grazie a tutti». Massimo Giupponi: «Sforzo corale del territorio a favore della cittadinanza». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 26 aprile 2021) Lunedì 26 aprile oltre 13.000in provincia di Bergamo. Letizia: «Capacità organizzativa e voglia di fare, grazie a tutti». Massimo Giupponi: «Sforzo corale del territorio a favore della cittadinanza».

Advertising

matteorenzi : Calano i positivi, le terapie intensive, le persone in ospedale e quelle in isolamento. Vaccini quasi a quota 400 m… - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO “Via i #vitalizi ai senatori corrotti”: in 3 giorni l’appello sul sito del #FattoQuotidiano sup… - ivanscalfarotto : Ieri superate le 380 mila dosi di vaccino somministrate in un giorno. Grazie all’ottimo lavoro del Generale Figliuo… - Walter32099227 : Ieri vaccinate 285.000 mila persone....probabilmente sbaglio ma nel mese di aprile nn dovevano essere 500.000 mila… - musto_mario : @fattoquotidiano @MinisteroSalute @covid__19 -I 500 mila vaccini al giorno sono solo fumo negli occhi.L'… -