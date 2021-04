In India Twitter ha rimosso su richiesta del governo alcuni tweet critici sulla gestione della pandemia (Di lunedì 26 aprile 2021) Twitter ha cancellato su richiesta del governo Indiano decine di tweet scritti in parte da personalità dell’opposizione che criticavano il governo per la gestione della pandemia da coronavirus. Secondo Lumen – un progetto dell’Università di Harvard che tiene traccia dei Leggi su ilpost (Di lunedì 26 aprile 2021)ha cancellato sudelno decine discritti in parte da personalità dell’opposizione che criticavano ilper lada coronavirus. Secondo Lumen – un progetto dell’Università di Harvard che tiene traccia dei

Advertising

disinformatico : Vorrei sentire dai negazionisti del Covid come spiegano il fatto che in India sta morendo di colpo così tanta gente… - Radio1Rai : In #India l’epidemia è fuori controllo. In Italia sarà vietato l’ingresso a chi ha visitato il Paese negli ultimi 1… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, von der Leyen: 'L'Ue fornirà assistenza rapida all'India' #india - Bobbio65M : RT @FmMosca: #India L’effetto di una bomba. Nulla mi leva dalla testa che qualche pazzo stia usando il virus. Non è possibile una cosa del… - DigitalMatt3 : RT @ivocamic: #INDIA C'è la nuova #variante I TG: #CADAVERI bruciati in strada #OSPEDALI al collasso #MONATTI ovunque La rappresentazione t… -