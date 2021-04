In Forma con la Star | Anna Lewandowska | «Il workout è la mia sana abitudine»

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ex campionessa di karate, personal trainer e nutrizionista, nonché wellness influencer con una community di 3,1 milioni di followers su Instagram, la polacca Anna Lewandowska, 32 anni, è anche sposata con un calciatore, il bomber polacco Robert Lewandowski, ma è quanto di più lontano dalla stereotipata WAG. Attivissima sui social nel promuovere uno stile di vita sano e all’insegna del fitness, è considerata il segreto della straordinaria forma fisica e della potenza dell’attaccante del Bayern Monaco. Occhi azzurri e fisico più che atletico con una tartaruga da fare invidia agli stakanovisti della palestra, è una mamma in carriera, ha due figlie, Klara 4 anni e Laura 1 anno, che ha deciso di abbandonare il mondo dello sport professionale per fare del movimento e del vivere sano la sua passione e il suo lavoro.

Advertising

ClaudioBaglioni : È stata un'interprete straordinaria e unica. La sua voce ha dato forma e volo a musiche e parole, le più diverse, t… - CarloCalenda : Altri spunti sullo stesso argomento. Quando un liberale vede opinioni legittime, non violente e circostanziate acco… - ilriformista : A Grillo non interessa che cosa abbia provato la ragazza coinvolta, né si interroga sul fatto che anche il video è… - LatinaBiz : Cerimonia Nella mattinata del 25 aprile a Semoneta sono state poste una stele commemorativa ai piedi di un albero… - LDabologna : @La7tv Cosa c’entra una generazione con uno che è nato difettoso? Certo se ci fosse una macchina del tempo e tu tor… -

Ultime Notizie dalla rete : Forma con

Vanity Fair.it

...ancora i medici non avevano finito di capireche cosa avessero a che fare. Però la guerra - quella dei pochissimi contro tutti gli altri - Giulietto l'aveva vista arrivare, eccome: sottodi ...Inabbreviata eil distanziamento sociale: è stata una passerella inedita quella dell'edizione 2021 a causa delle restrizioni per la pandemia. Le mascherine non sono previste davanti alle ...Beatrice, 39 anni, testimonial Telethon. "Per sopravvivere mi serve una lampadina speciale, per fortuna c’è la ricerca" ...Da campionessa di karate a fitness trainer, Anna Lewandowska, 32 anni, polacca è anche una nutrizionista e si occupa della dieta energizzante di suo marito, Robert Lewandowski, bomber del Bayer Monaco ...