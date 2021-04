In arrivo a maggio 15 milioni di vaccini. Diciassette milioni le dosi già somministrate. Figliuolo: “Il dossier di Sputnik non è ancora completo” (Di lunedì 26 aprile 2021) “A maggio avremo tra i 15 e i 17 milioni di dosi di vaccino, ma io sono più convinto che arriveremo verso i 17 milioni e non i 15, di cui gran parte Pfizer, poi avremo Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson”. È quanto ha detto il Commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, parlando di vaccini anti-Covid durante una visita all’hub di Gemona del Friuli. “Questa regione sta raggiungendo tutti i target – ha poi aggiunto il Commissario – dopo l’ordinanza che ho firmato il 9 aprile, c’è stato a livello nazionale un incremento di 1 punto percentuale al giorno sul target della vaccinazione degli over 80, almeno nella prima somministrazione”. In Friuli Venezia Giulia per gli over 80 si registra “una media quasi identica di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 aprile 2021) “Aavremo tra i 15 e i 17didi vaccino, ma io sono più convinto che arriveremo verso i 17e non i 15, di cui gran parte Pfizer, poi avremo Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson”. È quanto ha detto il Commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Francesco Paolo, parlando dianti-Covid durante una visita all’hub di Gemona del Friuli. “Questa regione sta raggiungendo tutti i target – ha poi aggiunto il Commissario – dopo l’ordinanza che ho firmato il 9 aprile, c’è stato a livello nazionale un incremento di 1 punto percentuale al giorno sul target della vaccinazione degli over 80, almeno nella prima somministrazione”. In Friuli Venezia Giulia per gli over 80 si registra “una media quasi identica di ...

