Immobile spinge la Lazio | ' Con il Milan ultima chance!'

(Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA - Laritrova Simone Inzaghi in panchina. Ma soprattutto si sono rivisti pure i gol di Cirodopo un lungo periodo di astinenza. Due spinte in più per cercare di battere ile ...

La tecnologia ci ha permesso di lavorare comunque insieme a lui, averlo al campo però è diverso: in sua assenza lo staff ha svolto un lavoro eccezionale" , ha ammessoa Lazio Style Channel. ...... la formazione rossonera riagguanta la compagine emiliana: stacco aereo perfetto di Olzer, cheil pallone direttamente sul secondo palo, sorprendendo unVitale. Il Sassuolo Primavera ...ROMA - La Lazio ritrova Simone Inzaghi in panchina. Ma soprattutto si sono rivisti pure i gol di Ciro Immobile dopo un lungo periodo di astinenza. Due spinte in più per cercare di battere il Milan e s ...Immobile ha parlato nel pre-partita di Lazio Milan: queste le sue parole Immobile ha parlato nel pre-partita del match contro il Milan, valido per la 33esima giornata di Serie A. Queste le sue parole, ...