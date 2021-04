Advertising

sportli26181512 : Immobile: 'Crediamo ancora alla Champions. Donnarumma...': L'attaccante segna e si diverte con i compagni: 'Soddisf… - MCafe24 : Noi crediamo che #LazioMilan sia lo spartiacque stagionale. I calciatori sono stanchi e devono dare il massimo. Ser… -

Corriere dello Sport.it

ROMA - Quattro gol nelle ultime tre partite. Sì, Ciroè decisamente tornato . Contro il Milan un palo e una rete per il 3 - 0 finale. E l'attaccante della Lazio, a Sky Sport dopo il triplice fischio finale all'Olimpico, ha parlato del momento e ......cui noi interveniamo proprio per assecondare la relazione fra le persone interessate all'e ... Sui tempi Vendramini non si sbilancia, ma sibila solo: 'Sono trattative in cuifortemente, ...Immobile, giocatore biancoceleste, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' nel pre-partita di Lazio-Milan dello stadio 'Olimpico'.Nel pre-gara di Lazio-Milan, Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare la sfida contro i rossoneri all'Olimpico: “Il mister è ...