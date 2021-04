Il sindaco leghista che si toglie la fascia e se ne va perché in piazza si canta “Bella Ciao” (Di lunedì 26 aprile 2021) Il sindaco di Mirandola Alberto Greco ieri durante le celebrazioni del 25 aprile si è tolto la fascia tricolore e ha abbandonato la piazza perché i presenti hanno cantato “Bella Ciao”. Greco, che è della Lega, ha lasciato piazza Costituernte quando i circa 200 presenti, come riporta la stampa locale, hanno cominciato a cantare. Come riporta la stampa locale, a denunciare l’accaduto sono stati il Pd e l’Anpi. “Ha perso l’ennesima occasione per dimostrare di essere primo cittadino di una comunità democratica e antifascista”, ha detto Francesca Donati, consigliera comunale del Pd di Mirandola. “Una città umiliata, offesa e mutilata”, ha scritto merito l’Associazione nazionale partigiani italiani di Mirandola. Il primo cittadino ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 aprile 2021) Ildi Mirandola Alberto Greco ieri durante le celebrazioni del 25 aprile si è tolto latricolore e ha abbandonato lai presenti hannoto “”. Greco, che è della Lega, ha lasciatoCostituernte quando i circa 200 presenti, come riporta la stampa locale, hanno cominciato are. Come riporta la stampa locale, a denunciare l’accaduto sono stati il Pd e l’Anpi. “Ha perso l’ennesima occasione per dimostrare di essere primo cittadino di una comunità democratica e antifascista”, ha detto Francesca Donati, consigliera comunale del Pd di Mirandola. “Una città umiliata, offesa e mutilata”, ha scritto merito l’Associazione nazionale partigiani italiani di Mirandola. Il primo cittadino ...

