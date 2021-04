Il sindaco della Lega che si toglie la fascia e se ne va alle note di Bella Ciao (Di lunedì 26 aprile 2021) Alberto Greco, sindaco di Mirandola per la Lega, ieri 25 aprile si sarebbe tolto la fascia tricolore e se ne sarebbe andato quando, dopo l’evento ufficiale, le persone presenti in piazza hanno intonato Bella Ciao Il gesto di Greco è avvenuto alla fine della manifestazione ufficiale per la Festa della Liberazione. Le 200 persone in piazza, come hanno denunciato il Partito Democratico locale e l’ANPI, se ne è andato proprio quando veniva cantata Bella Ciao: “Oggi, in piazza, il sindaco di Mirandola Alberto Greco ha perso l’ennesima occasione di dimostrare ai mirandolesi di essere primo cittadino di una comunità democratica e antifascista e non solo di una parte politica. Non so se voleva ridimensionare il significato ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Alberto Greco,di Mirandola per la, ieri 25 aprile si sarebbe tolto latricolore e se ne sarebbe andato quando, dopo l’evento ufficiale, le persone presenti in piazza hanno intonatoIl gesto di Greco è avvenuto alla finemanifestazione ufficiale per la FestaLiberazione. Le 200 persone in piazza, come hanno denunciato il Partito Democratico locale e l’ANPI, se ne è andato proprio quando veniva cantata: “Oggi, in piazza, ildi Mirandola Alberto Greco ha perso l’ennesima occasione di dimostrare ai mirandolesi di essere primo cittadino di una comunità democratica e antifascista e non solo di una parte politica. Non so se voleva ridimensionare il significato ...

