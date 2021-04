Il Recovery plan di Draghi e il primo discorso politico di Biden. L’agenda della settimana (Di lunedì 26 aprile 2021) settimana all’insegna del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Oggi, infatti, il presidente del Consiglio Mario Draghi illustrerà alla Camera dei deputati il Recovery plan uscito dal primo via libera del Consiglio dei ministri di sabato sera, arrivato dopo diversi slittamenti a causa di frizioni con la Commissione Ue, poi risolte da una telefonata tra il premier e Ursula Von der Leyen. Domani, martedì 27 aprile, è previsto il voto di Montecitorio sul Piano, mentre nello stesso giorno il premier bisserà la presentazione al Senato, che voterà il Piano subito dopo. La riunione del Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva del Pnrr si terrà con tutta probabilità mercoledì 28, visto che il Piano dev’essere trasmesso a Bruxelles entro venerdì 30 aprile. Sul fronte più strettamente ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 aprile 2021)all’insegna del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Oggi, infatti, il presidente del Consiglio Marioillustrerà alla Camera dei deputati iluscito dalvia libera del Consiglio dei ministri di sabato sera, arrivato dopo diversi slittamenti a causa di frizioni con la Commissione Ue, poi risolte da una telefonata tra il premier e Ursula Von der Leyen. Domani, martedì 27 aprile, è previsto il voto di Montecitorio sul Piano, mentre nello stesso giorno il premier bisserà la presentazione al Senato, che voterà il Piano subito dopo. La riunione del Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva del Pnrr si terrà con tutta probabilità mercoledì 28, visto che il Piano dev’essere trasmesso a Bruxelles entro venerdì 30 aprile. Sul fronte più strettamente ...

