Il rapporto rischi-benefici del vaccino spiegato (semplice) dal prof. Burioni | VIDEO (Di lunedì 26 aprile 2021) Il professor Roberto Burioni, ospite fisso di “Che tempo che fa”, è intervenuto ieri da Fabio Fazio per fare finalmente chiarezza su una questione su cui si è molto dibattuto nelle ultime settimane: il rapporto rischio-benefici quando parliamo di vaccini. In particolare, Burioni ha focalizzato l’attenzione sul vaccino anti-Covid, ma per farlo ha fatto un salto indietro di quasi un secolo, quando il mondo era attraversato da un nemico invisibile e spaventoso che portava nella peggiore delle ipotesi alla morte o alla paralisi dei muscoli utilizzati per la respirazione, costringendo decine di migliaia di persone a vivere attaccati ai famigerati polmoni d’acciaio. Una malattia particolarmente sconvolgente perché colpiva, in particolar modo, i bambini. Fino a quando la ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Ilessor Roberto, ospite fisso di “Che tempo che fa”, è intervenuto ieri da Fabio Fazio per fare finalmente chiarezza su una questione su cui si è molto dibattuto nelle ultime settimane: ilo-quando parliamo di vaccini. In particolare,ha focalizzato l’attenzione sulanti-Covid, ma per farlo ha fatto un salto indietro di quasi un secolo, quando il mondo era attraversato da un nemico invisibile e spaventoso che portava nella peggiore delle ipotesi alla morte o alla paralisi dei muscoli utilizzati per la respirazione, costringendo decine di migliaia di persone a vivere attaccati ai famigerati polmoni d’acciaio. Una malattia particolarmente sconvolgente perché colpiva, in particolar modo, i bambini. Fino a quando la ...

