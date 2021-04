Il primo sindaco polacco a fare marcia indietro sulle zone LGBT-free (Di lunedì 26 aprile 2021) Wojciech Wilk, sindaco della piccola cittadina di Kra?nik nel Sud-Est della Polonia, è stato improvvisamente travolto dalla fama. La scorsa settimana persino il New York Times è partito da un paio di sue dichiarazioni per un aggiornamento sulle cosiddette zone LGBT-free. Se è vero che molte cittadine polacche, anzitutto per motivi economici, stanno ripensando all’opportunità di continuare a dichiararsi tali, Wilk è stato il primo sindaco a esplicitare ufficialmente la volontà di una rottura netta. Tra le parole che si possono leggere sull’articolo del New York Times, lei ha utilizzato il termine “laughingstock” (zimbello) per definire il modo in cui l’Europa guarda alla sua cittadina. «Siamo divenuti sinonimo di omofobia», ha aggiunto. Conferma questa sua ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 aprile 2021) Wojciech Wilk,della piccola cittadina di Kra?nik nel Sud-Est della Polonia, è stato improvvisamente travolto dalla fama. La scorsa settimana persino il New York Times è partito da un paio di sue dichiarazioni per un aggiornamentocosiddette. Se è vero che molte cittadine polacche, anzitutto per motivi economici, stanno ripensando all’opportunità di continuare a dichiararsi tali, Wilk è stato ila esplicitare ufficialmente la volontà di una rottura netta. Tra le parole che si possono leggere sull’articolo del New York Times, lei ha utilizzato il termine “laughingstock” (zimbello) per definire il modo in cui l’Europa guarda alla sua cittadina. «Siamo divenuti sinonimo di omofobia», ha aggiunto. Conferma questa sua ...

Advertising

NicolaPorro : Guardate che incredibile divieto s’è inventato il primo cittadino di un paese in provincia di Firenze...?? - VivianaP1511 : RT @ChiodiDonatella: @STORACE NON VEDE L'ORA DI SALIRE LE SCALE DEL #CAMPIDOGLIO. ANCHE NOI. Perché deve arrivare una nuova stagione per #… - MessinaMag : Lo ha scritto oggi su Facebook, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata’ - apota_l : Finalmente oggi c'è stato il primo morto (quasi 80enne) di, a, da, in, con, su, per, tra, fra virus cinese anche ne… - 04Carmen20 : RT @ChiodiDonatella: @STORACE NON VEDE L'ORA DI SALIRE LE SCALE DEL #CAMPIDOGLIO. ANCHE NOI. Perché deve arrivare una nuova stagione per #… -

Ultime Notizie dalla rete : primo sindaco Bestemmia in aula, è protesta Il primo a intervenire è stato l'esponente di maggioranza Giuseppe Mela della lista civica Mirandola Sindaco, il quale ha ribattuto secco: "Non era una bestemmia". A rompere un comprensibile ...

Cede il collegamento sullo scolo Conduttore Circolazione deviata ... mentre i restanti mattoni sono in equilibrio instabile", spiega il sindaco Loreta Isolani nell'... prosegue il primo cittadino. L'amministrazione comunale ha già incaricato un tecnico per la redazione ...

AVELLA. Chi fu il primo sindaco della cittadina archeologica? Mandamento Notizie Biodistretto Maremma etrusca e monti della Tolfa: il primo per estensione nel Lazio Via libera al Biodistretto della Maremma Etrusca e dei Monti della Tolfa. 18 mesi dopo i primi passi la giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi in via definitiva il progetto. Sarà ...

Tra ’Bella ciao’ e selfie, gelo Pd in piazza Il sindaco freddo con Aitini e Conte, poi caffè con Tosiani. E ironizza: "Non mi ascoltano". Lepore in ginocchio al Sacrario ...

Ila intervenire è stato l'esponente di maggioranza Giuseppe Mela della lista civica Mirandola, il quale ha ribattuto secco: "Non era una bestemmia". A rompere un comprensibile ...... mentre i restanti mattoni sono in equilibrio instabile", spiega ilLoreta Isolani nell'... prosegue ilcittadino. L'amministrazione comunale ha già incaricato un tecnico per la redazione ...Via libera al Biodistretto della Maremma Etrusca e dei Monti della Tolfa. 18 mesi dopo i primi passi la giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi in via definitiva il progetto. Sarà ...Il sindaco freddo con Aitini e Conte, poi caffè con Tosiani. E ironizza: "Non mi ascoltano". Lepore in ginocchio al Sacrario ...