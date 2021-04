Il post partita di Torino-Napoli | nonostante la vittoria silenzio stampa per gli azzurri

(Di lunedì 26 aprile 2021) Continua ildelche né alla vigilia della sfida né nelhanno rilasciato dichiarazioni. Ormai da mesi infatti la società campana non commenta le prestazioni del campo. Glihanno confermato ancora una volta ilche in campionato è iniziato il 21 febbraio e che è continuato anche stasera. Nicola invece ha parlato della sfida, con ilche non mollail KO. Di seguito ildi. COME HA PRESO LA SCONFITTA IL TECNICO GRANATA NICOLA?il KO contro ililcontinua con la stessa ...

Inter : ?? | DICHIARAZIONI Riascoltiamo insieme le parole di Barella nel post partita di #NapoliInter - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'La partita è stata fatta nella giusta maniera' ??? Così Antonio #Conte al termine di… - nomorebadvibess : comunque non c'è cosa di più brutta e spaventosa dell'allenamento post partita persa - MrV82758980 : @90ordnasselA Vogliamo un bel post partita. Con un po di retweet - tm_drew : L'Aia mettesse a disposizione gli audio della partita della terna arbitrale e soprattutto vogliamo spiegazioni nel… -

Ultime Notizie dalla rete : post partita

IdeaWebTv

0 0 Voto Vota Articolo Torino - Napoli 0 - 2, il puntogara Torino - Napoli 0 - 2, la squadra azzurra di Gattuso fa la voce grossa e rientra nel treno ...il nazionale Sirigu e ottima la...Da lì èuna rilettura volutamente oltraggiosa e divertente delle Crocs, un successo ... Nel 2018, le Crocs realizzate in collaborazione con il rapperMalone registrano all'istante il tutto ...Il Napoli di Gennaro Gattuso è in corsa per un posto Champions, nel prossimo turno, al Maradona, arriva il Cagliari che lotta per non retrocedere.La svolta chiamata da Gaetano Auteri è durata solamente un quarto d'ora: nella primissima parte di gara contro la Turris, infatti, il Bari sembrava aver trovato ...