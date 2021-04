Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 26-30 aprile 2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu). Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 26 al 30 aprile 2021. Il Paradiso delle Signore, trama puntata 26 aprile 2021 136a puntata Marta e ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 26 aprile 2021) Il5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu). Nel corso, quindi, scopriremo chi popola il, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 26 al 30. Il, trama puntata 26136a puntata Marta e ...

Advertising

IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle Signore, trame al 7/05: l’ombra di Achille Ravasi a Villa Guarnieri - tuttotv_info : Il Paradiso delle Signore, le trame dal 26 al 30 aprile 2021 - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Novità per Gabriella - Giorgio17306253 : @Attilio33969733 @FBiasin Paradiso delle stronzate Se poi la maglia è bianconera ? Ne abbiamo viste di tutti i colori - infoitcultura : Anticipazioni Il paradiso delle signore: Ludovica è in ansia per Marcello -