(Di lunedì 26 aprile 2021) Per la rubrica il “” l’editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, analizza l’ultimo turno del campionato di Serie A, con uno sguardo ai posticipi di questa sera. mc/red su Il Corriere della Città.

Advertising

Italpress : Il pallone racconta – Darmian goleador, Atalanta a valanga - CorriereCitta : Il pallone racconta – Darmian goleador, Atalanta a valanga - GoldelNapoli : Verso Torino-Napoli, i precedenti azzurri con Valeri - infoitsport : Il pallone racconta - L'Inter “vede” lo scudetto - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Il pallone racconta - L'Inter 'vede' lo scudetto - -

Ultime Notizie dalla rete : pallone racconta

BlogSicilia.it

Al 34 Raffini aggancia ila centro area ma spara alle stelle sprecando una grande chance ... Il bilancio cidi 3 successi dei rossoneri, di cui 1 solamente in trasferta, oltre a 1 ...Lui lacosì: "In quella corsa verso i ragazzi vedo il 95% della conquista dello scudetto, ... Ilche pesa ? Quindi analizza il momento dei suoi: "Il problema a questo punto è il...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.L’ex sindaco ricorda quando, da bambino, mentre giocava a pallone nel parco tra i più amati dai romani incontrava Aldo Moro. E ancora: i dialoghi con i giovani di Pier Paolo Pasolini al Pincio e le in ...