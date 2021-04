Il Napoli vince a Torino ed aggancia il terzo posto per differenza reti

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ilsi impone per 2-0 in casa delallo Stadio Olimpico Grande. Per ille marcature sono di Bakayoko ed Osimhen. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Fa tutto ilanche dalle parti di Meret: Di Lorenzo per poco non infila la sua porta, Osimhen intercetta sulla linea. Il Toro prova ad attingere forze dalla panchina, che recentemente si sono ...Torino -0 - 2 .la squadra di Gattuso all'Olimpico Grande Torino: decidono i gol nel primo tempo di Bakayoko e Osimhen. Pali per Zielinski e Insigne, gara dominata dagli azzurri, che agganciano ...Il Napoli si impone per 2-0 in casa del Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino. Per il Napoli le marcature sono di Bakayoko ed Osimhen. C'è rammarico ...Missione compiuta! Il Napoli, dopo aver affrontato tutte le dirette avversarie per la corsa Champions, vince in casa del Torino e aggancia la Juventus.