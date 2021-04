Il Napoli vince a Torino ed aggancia il quarto posto

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ilsi impone per 2-0 in casa delallo Stadio Olimpico Grande. Per ille marcature sono di Bakayoko ed Osimhen. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

TORINO - Il2 - 0 in casa del Torino : vantaggio azzurro al 10' con Bakayoko con un destro dalla distanza e raddoppio di Osimhen in contropiede al 13'. Tre punti importanti per gli azzurri che, così, ...Il Toro nondal marzo 2015 a fronte di un 1 - 0 grazie a una rete del polacco Glik. (agg Matteo Fantozzi) DIRETTA TORINO: PUNTI CHAMPIONS E SALVEZZA! Torino, in diretta dallo ...Il Napoli si impone per 2-0 in casa del Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino. Per il Napoli le marcature sono di Bakayoko ed Osimhen. C'è rammarico ...Missione compiuta! Il Napoli, dopo aver affrontato tutte le dirette avversarie per la corsa Champions, vince in casa del Torino e aggancia la Juventus.