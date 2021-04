Il Napoli completa la rimonta (2-0 al Torino) e per ora sbatte la Juventus fuori dalla Champions (Di lunedì 26 aprile 2021) Stavolta non c’è stata la temuta ansia da prestazione. Il Napoli non si è lasciato sfuggire l’occasione e la lunga rincorsa è stata finalmente premiata. Gli azzurri di Gattuso hanno sfruttato il pareggio di ieri della Juventus a Firenze e l’hanno scalzata dalla Champions. Almeno per il momento, a cinque giornate dalla fine. La vittoria sul Torino ha portato il Napoli a 66 punti che sono gli stessi della Juventus (e per ora anche del Milan) ma il Napoli ha una migliore differenza reti rispetto ai bianconeri (per un gol) e anche più gol segnati. Le notizie quindi sono due: se il campionato finisse oggi, il Napoli sarebbe in Champions e la Juventus no. Proprio la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 aprile 2021) Stavolta non c’è stata la temuta ansia da prestazione. Ilnon si è lasciato sfuggire l’occasione e la lunga rincorsa è stata finalmente premiata. Gli azzurri di Gattuso hanno sfruttato il pareggio di ieri dellaa Firenze e l’hanno scalzata. Almeno per il momento, a cinque giornatefine. La vittoria sulha portato ila 66 punti che sono gli stessi della(e per ora anche del Milan) ma ilha una migliore differenza reti rispetto ai bianconeri (per un gol) e anche più gol segnati. Le notizie quindi sono due: se il campionato finisse oggi, ilsarebbe ine lano. Proprio la ...

