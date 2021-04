Il mercato delle vacche delle wild card del tennis: il caso dei fratelli scarsi di Tsitsipas e Djokovic (e non solo) (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel tabellone del torneo Open 13 ATP di Marsiglia, il mese scorso, è spuntato il nome Tsitsipas. Non è il numero 5 del mondo, Stefanos (appena battuto d’un soffio da un infinito Nadal sulla terra rossa di Barcellona). E’ il fratello minore, Petros, classificato n. 970 al mondo. Uno che normalmente gioca gli ITF, un circuito di livello più basso. Che ci fa lì il giovane Petros? Il torneo gli ha concesso una wildcard, ovvero un posto di diritto su invito. Lui l’ha usata per perdere malissimo, in 45 minuti e 36 secondi, al primo turno, 6-0, 6-2 contro il numero 52 del mondo, Alejandro Davidovich Fokina. Il Guardian indugia nei dettagli di questa storia: per dire della sproporzione di mezzi in campo, Davidovich Fokina è uno dei peggiori battitori del tour, serve malissimo, Tsitsipas ha vinto solo tre punti ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 aprile 2021) Nel tabellone del torneo Open 13 ATP di Marsiglia, il mese scorso, è spuntato il nome. Non è il numero 5 del mondo, Stefanos (appena battuto d’un soffio da un infinito Nadal sulla terra rossa di Barcellona). E’ il fratello minore, Petros, classificato n. 970 al mondo. Uno che normalmente gioca gli ITF, un circuito di livello più basso. Che ci fa lì il giovane Petros? Il torneo gli ha concesso una, ovvero un posto di diritto su invito. Lui l’ha usata per perdere malissimo, in 45 minuti e 36 secondi, al primo turno, 6-0, 6-2 contro il numero 52 del mondo, Alejandro Davidovich Fokina. Il Guardian indugia nei dettagli di questa storia: per dire della sproporzione di mezzi in campo, Davidovich Fokina è uno dei peggiori battitori del tour, serve malissimo,ha vintotre punti ...

