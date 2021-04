Il Madre riapre lunedì prossimo: i visitatori potranno accedere da vico Donnaregina (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Madre, museo d’arte contemporanea Donnaregina di Napoli, riaprirà da lunedì 3 maggio con la collezione permanente al primo piano e le mostre ‘Alessandro Mendini piccole fantasie quotidiane’, curata da Gianluca Riccio e Arianna Rosica (prorogata fino al 7 giugno 2021), e ‘Peter Lindbergh: Untold Stories’, curata dallo stesso artista prima della sua scomparsa, organizzata dal Kunstpalast di Düsseldorf in collaborazione con la Peter Lindbergh Foundation e allestita durante il periodo di chiusura (visitabile fino al 20 giugno 2021). Data la presenza del Covid Vaccine Center, ospitato all’ingresso di via Settembrini e al piano terra, i visitatori potranno accedere al museo da vico Donnaregina, raggiungibile da Largo Donnaregina, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Il, museo d’arte contemporaneadi Napoli, riaprirà da3 maggio con la collezione permanente al primo piano e le mostre ‘Alessandro Mendini piccole fantasie quotidiane’, curata da Gianluca Riccio e Arianna Rosica (prorogata fino al 7 giugno 2021), e ‘Peter Lindbergh: Untold Stories’, curata dallo stesso artista prima della sua scomparsa, organizzata dal Kunstpalast di Düsseldorf in collaborazione con la Peter Lindbergh Foundation e allestita durante il periodo di chiusura (visitabile fino al 20 giugno 2021). Data la presenza del Covid Vaccine Center, ospitato all’ingresso di via Settembrini e al piano terra, ial museo da, raggiungibile da Largo, ...

Advertising

Teresafas : @AlanElettronico 'Senti, preferisco i contagi, ma con mia figlia in casa non ce la faccio più, tanto ai bambini non… - FryloGren : Da lunedì riapre il tatuatore della mia città e non ho neanche parlato a mia madre del tatuaggio perché non mi aspe… - OlderGf : La procura di Marsala riapre le indagini sulla scomparsa di #DenisePipitone, dopo le rivelazioni della madre, Piera… - erreelleci : Continua l'assalto mediatico della famiglia contro la presunta vittima: dopo il padre e la madre scende in campo pu… - gocciolelatte : Paura a staccare il cotone del prelievo hahahahaha è attaccato poi mi fa male e sanguina perché si riapre é parte l… -

Ultime Notizie dalla rete : Madre riapre Addio cashback e pensioni quota 100. San Gennaro fa causa a De Magistris Oggi 26 aprile 2021 si riapre e si esce (quanto davvero si vedrà) con circa 13 mila contagi ... Daniela Molinari e quel test che la madre biologica rifiuta. Storia complessa quella che racconta Daniela ...

Ritorno a scuola, pronti undici nuovi autobus per gli studenti piacentini "La scuola che riapre è una bella notizia - chiude l'assessore - . Siamo al fianco degli insegnanti,... La madre lo ha riconosciuto Morte di Stefano Barilli, la Procura di Lodi apre un fascicolo contro ...

Il Madre riapre lunedì prossimo: i visitatori potranno accedere da vico Donnaregina - Ildenaro.it Il Denaro Il Madre riapre lunedì prossimo: i visitatori potranno accedere da vico Donnaregina Il Madre, museo d’arte contemporanea Donnaregina di Napoli, riaprirà da lunedì 3 maggio con la collezione permanente al primo piano e le mostre ‘Alessandro Mendini piccole fantasie quotidiane’, curata ...

Riapre al pubblico il Museo Madre Il Madre · museo d’arte contemporanea Donnaregina riaprirà da lunedì 3 maggio 2021, con la collezione permanente al primo piano, e le mostre “Alessandro Mendini piccole fantasie quotidiane”, curata da ...

Oggi 26 aprile 2021 sie si esce (quanto davvero si vedrà) con circa 13 mila contagi ... Daniela Molinari e quel test che labiologica rifiuta. Storia complessa quella che racconta Daniela ..."La scuola cheè una bella notizia - chiude l'assessore - . Siamo al fianco degli insegnanti,... Lalo ha riconosciuto Morte di Stefano Barilli, la Procura di Lodi apre un fascicolo contro ...Il Madre, museo d’arte contemporanea Donnaregina di Napoli, riaprirà da lunedì 3 maggio con la collezione permanente al primo piano e le mostre ‘Alessandro Mendini piccole fantasie quotidiane’, curata ...Il Madre · museo d’arte contemporanea Donnaregina riaprirà da lunedì 3 maggio 2021, con la collezione permanente al primo piano, e le mostre “Alessandro Mendini piccole fantasie quotidiane”, curata da ...