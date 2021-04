Il figlio di Andrea Pirlo sui social: "Ricevo ogni giorno minacce di morte" (Di lunedì 26 aprile 2021) “Ho 17 anni e quotidianamente Ricevo messaggi di questo genere, non perché io faccia qualcosa in particolare, ma solo perché sono figlio di un allenatore che, probabilmente come è giusto che sia, può non piacere”. A dirlo è Niccolò Pirlo, figlio dell’allenatore della Juventus Andrea, in un post sul suo profilo Instagram in cui mostra anche una serie di insulti e minacce nei suoi confronti. “Questa sarebbe la mia colpa e la motivazione per la quale ogni giorno mi arrivano messaggi di augurata morte e insulti vari. Vorrei chiedervi di mettervi per un solo secondo nei miei panni e chiedervi come vi sentireste”, ha scritto ancora il giovane figlio del tecnico bianconero. Niccolò Pirlo ha poi aggiunto: “Io ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) “Ho 17 anni e quotidianamentemessaggi di questo genere, non perché io faccia qualcosa in particolare, ma solo perché sonodi un allenatore che, probabilmente come è giusto che sia, può non piacere”. A dirlo è Niccolòdell’allenatore della Juventus, in un post sul suo profilo Instagram in cui mostra anche una serie di insulti enei suoi confronti. “Questa sarebbe la mia colpa e la motivazione per la qualemi arrivano messaggi di auguratae insulti vari. Vorrei chiedervi di mettervi per un solo secondo nei miei panni e chiedervi come vi sentireste”, ha scritto ancora il giovanedel tecnico bianconero. Niccolòha poi aggiunto: “Io ...

