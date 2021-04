Il falso virgolettato di Roberto Burioni sul vaccino anti tetano | «Non protegge dalla trasmissibilità»

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 aprile 2021) Circola unattribuito a, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano. Ospite di Fabio Fazio, durante la puntata di Che Tempo Che Fa del 25 aprile 2021, avrebbe dichiarato che ilcontro ilnonrebbequando tale malattia non risulta essere contagiosa. Invece non lo ha detto. Il testo – diffuso via Twitter il 25 aprile 2021, che mi è stato segnalato da un utente – risulta essere lo stesso di quello diffuso anche via Facebook con tanto di minutaggio della puntata per sostenere la genuinità del. Tuttavia, basta visionare il video per scoprire che ...