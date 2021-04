Il disastro di Chernobyl nella nuova puntata di Ossi di Seppia | da oggi su RaiPlay

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ladidi, disponibile dain streaming su, è dedicata aldi, di cui ricorreil 35° anniversario. Ildiè al centro delladidi, disponibile dasu. Nel 35° anniversario del più grande incidente mai avvenuto in una centrale nucleare, la RAI gli dedica un intero episodio della sua serie non fiction. È il 26 aprile del 1986 quando il personale del reattore numero 4 inizia una serie di test che causano lo scoppio del reattore stesso. Viene istituita la zona rossa per tutti i territori ...