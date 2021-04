Il Cts: “Riaprire oggi? Italia di nuovo in lockdown a fine maggio”. Vogliono già richiuderci (Di lunedì 26 aprile 2021) Un incubo senza uscita con questi campioni di incapacità al governo. Le riaperture a partire dal 26 aprile sembrano essere solo un modo per puntare ancora una volta il dito contro gli Italiani. Il governo infatti avrebbe già intenzione di rimettere un lockdown a metà maggio, puntando sull’aumento dei contagi di questi giorni per poi accusare i cittadini di irresponsabilità. Come a dire: “Visto? Volevate le riaperture ed ecco qua, sono risaliti i contagi quindi ora dobbiamo chiudere di nuovo”. Il Cts, infatti, dopo aver ammesso di non essere stato consultato prima del varo del decreto ‘Riaperture’ dal governo Draghi, oggi avverte – come riporta La Stampa – lancia i primi allarmi e avverte che in pochi giorni ci sarà da tornare a prendere seri provvedimenti per le chiusure.



