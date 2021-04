(Di lunedì 26 aprile 2021) Domenica ilche si è insediato aldelha detto che non negozierà con il gruppo ribelle Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT), accusato della morte inaspettata delIdrissdurante un

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: Il consiglio militare al governo del Ciad ha rifiutato di negoziare con i ribelli accusati di aver ucciso il presidente Déby ht… - ilpost : Il consiglio militare al governo del Ciad ha rifiutato di negoziare con i ribelli accusati di aver ucciso il presid… - IariTwitt : ?? Rebecca Romagnoli ???? ???? In occasione del recente #rinnovo da parte del #Consiglio dell’#UnioneEuropea del mandat… - ESpezzano : RT @Azzurraurra: Il 25 Aprile, Festa della Liberazione, è la data della Liberazione di Milano. Il 25 Aprile '45, il comandante Sandro Perti… - simoventurini1 : RT @Azzurraurra: Il 25 Aprile, Festa della Liberazione, è la data della Liberazione di Milano. Il 25 Aprile '45, il comandante Sandro Perti… -

Ultime Notizie dalla rete : consiglio militare

Il Post

...la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziarioe ...e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento delsuperiore ...... fingono di stare al telefono con il presidente delper ricordargli l'importanza del Pnrr ... e riconversione dell'industriain vista di un'economia disarmata e sostenibile che metta ...Domenica il consiglio militare che si è insediato al governo del Ciad ha detto che non negozierà con il gruppo ribelle Front pour l’Alternance et la ...Imola, Città medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana, ha festeggiato, in forma ridotta, il 76esimo anniversario della Liberazione, il 25 aprile a causa della pandemia da Coronavirus ...