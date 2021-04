Il caso del vicedirettore Tg1 Polimeno Bottai e le frasi sul fascismo: “Non arrivò a stermini”. Salini: “Indignato, avviare istruttoria urgente” (Di lunedì 26 aprile 2021) “Regno d’Italia, XXVIII Legislatura, scheda elettorale per le ‘politiche’ del 20 aprile 1929. C’era poco da scegliere…”. Così il vicedirettore del Tg1, Angelo Polimeno Bottai, ha deciso di festeggiare sul suo profilo Facebook il 25 aprile, festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. In allegato al post, Bottai ha pubblicato una foto in cui si vede la “scheda elettorale” utilizzata nel Ventennio per la nomina dei membri della Camera dei Deputati, la cui lista era designata interamente dal Gran Consiglio del fascismo e sottoposta (solo formalmente) a ratifica plebiscitaria. Subito sul suo profilo si è innescata una discussione, in cui il giornalista si è spinto a fare distinzioni tra i vari totalitarismi: “Le dittature comuniste e naziste sono simili. Quella fascista, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) “Regno d’Italia, XXVIII Legislatura, scheda elettorale per le ‘politiche’ del 20 aprile 1929. C’era poco da scegliere…”. Così ildel Tg1, Angelo, ha deciso di festeggiare sul suo profilo Facebook il 25 aprile, festa della Liberazione dell’Italia dal nazi. In allegato al post,ha pubblicato una foto in cui si vede la “scheda elettorale” utilizzata nel Ventennio per la nomina dei membri della Camera dei Deputati, la cui lista era designata interamente dal Gran Consiglio dele sottoposta (solo formalmente) a ratifica plebiscitaria. Subito sul suo profilo si è innescata una discussione, in cui il giornalista si è spinto a fare distinzioni tra i vari totalitarismi: “Le dittature comuniste e naziste sono simili. Quella fascista, ...

Advertising

AMorelliMilano : No alle chiusure per ideologia. #NoCoprifuoco e, nelle zone gialle o bianche, dove il virus è sotto controllo, con… - RobertoBurioni : @RossellaRome non esistendo la macchina del tempo bisogna aspettare e vedere quando i vaccinati cominciano a reinfe… - forumJuventus : Paratici: 'Con la qualificazione alla Champions Pirlo verrà confermato. Agnelli è sereno e progetta il futuro' ???… - Ca1raM : @mariellab Esattamente! ?? io amo l'arte e non a caso ho scelto beni culturali all'università, ma penso che in quest… - daniel_perr17 : Ad onor del vero, forse forse #Pirlo è il caso di tenerlo con l’Europa League. Mandarlo, invece via, in caso di… -

Ultime Notizie dalla rete : caso del Covid in Brasile, Giovenale: servono vaccini Fabio Colagrande " Città del Vaticano Il Brasile conta attualmente più di 389.000 vittime dall'apparizione del primo caso di Covid - 19 nel febbraio 2020, numeri che lo rendendo il secondo Paese con più morti al mondo per la pandemia dietro agli Stati Uniti "È possibile superare la pandemia, è possibile ...

Russia espelle diplomatico italiano dopo caso Biot La Russia ha deciso di espellere dal Paese un funzionario dell'ambasciata d'Italia a Mosca, come rappresaglia alla decisione del governo di Roma di allontanare due diplomatici russi coinvolti nel caso di spionaggio che ha visto protagonista anche il capitano di fregata Walter Biot. Il funzionario italiano, Curzio Pacifici, ...

Lo strano caso del lago Baikal preso d’assalto dai turisti durante la pandemia La Stampa Sardegna, l'eremita di Budelli lascia l'isola dopo 32 anni: «Basta, mi sono stufato. Vado in appartamento» Mauro Morandi, l'eremita e guardiano dell'isola di Budelli, decide di lasciare la sua terra dopo 32 anni. A ben 82 anni, Morandi lotta ormai da tempo contro chi non lo vuole ...

Covid: Guzzetta, 'a cena fino alle 22 o a casa a quell'ora? Serve chiarimento Draghi' Roma, 26 apr. (Adnkronos) - A cena fuori fino alle 22 o a casa alle 22? "La formulazione del decreto legge riaperture del 22 aprile 2021 è molto ambigua. Lede l'esigenza di certezza del diritto, perta ...

Fabio Colagrande " CittàVaticano Il Brasile conta attualmente più di 389.000 vittime dall'apparizioneprimodi Covid - 19 nel febbraio 2020, numeri che lo rendendo il secondo Paese con più morti al mondo per la pandemia dietro agli Stati Uniti "È possibile superare la pandemia, è possibile ...La Russia ha deciso di espellere dal Paese un funzionario dell'ambasciata d'Italia a Mosca, come rappresaglia alla decisionegoverno di Roma di allontanare due diplomatici russi coinvolti neldi spionaggio che ha visto protagonista anche il capitano di fregata Walter Biot. Il funzionario italiano, Curzio Pacifici, ...Mauro Morandi, l'eremita e guardiano dell'isola di Budelli, decide di lasciare la sua terra dopo 32 anni. A ben 82 anni, Morandi lotta ormai da tempo contro chi non lo vuole ...Roma, 26 apr. (Adnkronos) - A cena fuori fino alle 22 o a casa alle 22? "La formulazione del decreto legge riaperture del 22 aprile 2021 è molto ambigua. Lede l'esigenza di certezza del diritto, perta ...