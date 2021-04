Il buongiorno del mattino | il turbolento passato di Harrison Ford | Retroscena incredibile

(Di lunedì 26 aprile 2021) Non tutti sono a conoscenza di questosu! La star di Hollywood ha avuto un, ecco che cosa è successo.(Getty Images)Attore di fama internazionale,è un vero e proprio pilastro del cinema mondiale. Star indiscussa di film famosissimi come Apocalypse Now, Le verità nascoste e tanti altri, è indimenticabile la sua performance in Ildel. Nella celebre pellicola, in onda in prima serata su Paramount Channel, è del 2010. Qui l’attore americano recita al fianco di alti nomi amatissimi come Diane Keaton, Rachel McAdams e tanti altri. Nella divertente commedia,interpreta un ...

Advertising

UffiziGalleries : #Buongiorno da #PalazzoPitti! Dalla Sala dell'Iliade nella #GalleriaPalatina. 10 secondi con... #Raffaello, Andrea… - poliziadistato : Buongiorno da Roma, meraviglia tra le #meraviglieditalia. La leggenda narra che la città eterna venne fondata da R… - chedisagio : Le donne del @Mov5Stelle pensano che per mettere in evidenza la questione di genere sia sufficiente dire 'Buongior… - samuele26572 : RT @atm_informa: @myrtamerlino Buongiorno Myrta, la foto è del 7 settembre scorso, quando il limite di riempimento dei mezzi era dell’80% (… - DavanzoEmilia : RT @giuseppe_m76: @DavanzoEmilia Ciao Emilia buongiorno. ??????????? Il blu del mare è sempre qualcosa di unico... ?? Ti auguro un buon inizio d… -

Ultime Notizie dalla rete : buongiorno del

... questa volta l'errore fatale è di Nkoulou (poi sostituito al 12' della ripresa per). ... Stavolta, però, l'uno/dueNapoli in 120 secondi è stato davvero troppo per pensare ad un'altra ...Un errore grave che rende ancora più complicata la già difficile partitaTorino. (Dal 12' s.t.6 : entra bene in partita ed è bravo a chiudere alcune ripartenza avversarie) Bremer 6: ...Nel primo turno del Lunedì la squadra granata, impegnata nella lotta serrata per non retrocedere, ospita il Napoli di Gattuso che ha l'occasione di rientrare nella bagarre per un posto tra le prime 4 ...Torino-Napoli 0-2 Sirigu 6,5: bravo per due volte a negare il gol a Osimhen nel secondo tempo. Fa quel che può per salvare la porta del Torino ma si deve ...