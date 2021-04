Il bracciale che trasforma in musica i tuoi gesti (Di lunedì 26 aprile 2021) Fare musica senza uno strumento musicale è possibile? Non hanno dubbi in merito i creatori di Mictic, bracciale in grado di trasformare in musica gesti e movenze da ballerino. Dopo tre anni di lavoro, l’omonima startup svizzera ha messo a punto il wearable che punta a lanciare nei prossimi mesi: si tratta di un dispositivo da indossare al polso che sfrutta i sensori integrati per rilevare il movimento, tradotto poi in toni musicali ed effetti sonori. Un’azione che avviene nel giro di pochi attimi e consente di ascoltare il suono di batteria, pianoforte, chitarra elettrica, archi e violoncello, ma anche passaggi che alternano hip hop, metal, musica elettronica e trap. Alla base del progetto c’è l’abbinamento di Mictic con lo smartphone via bluetooth e ... Leggi su wired (Di lunedì 26 aprile 2021) Faresenza uno strumentole è possibile? Non hanno dubbi in merito i creatori di Mictic,in grado dire ine movenze da ballerino. Dopo tre anni di lavoro, l’omonima startup svizzera ha messo a punto il wearable che punta a lanciare nei prossimi mesi: si tratta di un dispositivo da indossare al polso che sfrutta i sensori integrati per rilevare il movimento, tradotto poi in tonili ed effetti sonori. Un’azione che avviene nel giro di pochi attimi e consente di ascoltare il suono di batteria, pianoforte, chitarra elettrica, archi e violoncello, ma anche passaggi che alternano hip hop, metal,elettronica e trap. Alla base del progetto c’è l’abbinamento di Mictic con lo smartphone via bluetooth e ...

Advertising

ADONISNJH : @harrysdimpleex @canyongiu @0NLYTH3BR4V32 @an4nas @eighteenval @margher_ alla fine stanotte ho sognato Lou, che mi… - ApolideL : Notare il bracciale in nickel (che vendono sulle bancarelle e in genere irrita la pelle). - Erroriprezzo : #Offerta #Amazon J.Endéar Bracciale Wave Corda nautica con ciondolo in argento 925 Uomo Donna Surf... Solamente 8,5… - andreaventura01 : Copio/incollo da un sito del Comune di Bologna: 'Leandro Arpinati (1892-1945), ex capo del fascismo bolognese, vien… - Sandyvnp : @cinemaRosmello @junkiexxxs Beh diciamo che non si tratta del classico bracciale che si indossa ?? -

Ultime Notizie dalla rete : bracciale che Gioiello mania. Dai classici intramontabili alle creazioni pop ... manda all'amica Leila Bali una foto del suo look per una cena tra amici: gonna Versace e parure di bracciale e orecchini Leila Bali di 12 - 13 anni prima, in oro giallo e con motivo che sembrava ...

Ued, Rosa Perrotta e Pietro aspetterebbero il 2figlio? Un dettaglio non mente Nel dettaglio, si tratta di un bracciale antinausea , come quello indossato da Belen nei mesi ... non ci sono conferme da parte della diretta interessata e almeno per adesso non ci resta altro che ...

READ 30 Le Migliori Recensioni Di Bracciale Donna Amicizia Testato Formula1Passion.it Il bracciale che trasforma in musica i tuoi gesti Con i sensori integrati che rilevano il movimento, Mictic è il wearable che permette di creare melodie ballando ...

Oscar 2021: tutti i look del red carpet virtuale Si è tenuta la cerimonia degli Oscar 2021: ecco i migliori look del red carpet, sul quale ha sfilato anche Laura Pausini ...

... manda all'amica Leila Bali una foto del suo look per una cena tra amici: gonna Versace e parure die orecchini Leila Bali di 12 - 13 anni prima, in oro giallo e con motivosembrava ...Nel dettaglio, si tratta di unantinausea , come quello indossato da Belen nei mesi ... non ci sono conferme da parte della diretta interessata e almeno per adesso non ci resta altro...Con i sensori integrati che rilevano il movimento, Mictic è il wearable che permette di creare melodie ballando ...Si è tenuta la cerimonia degli Oscar 2021: ecco i migliori look del red carpet, sul quale ha sfilato anche Laura Pausini ...