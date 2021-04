Idi | fratel Stablum venerabile | primo tra medici istituto

Advertising

Emanuele Stablum è il primo medico religioso dell'dichiarato 'venerabile'. Il decreto della Congregazione per le Cause dei santi ha ottenuto qualche giorno fa il via libera da Papa ...Stablum si laureò nel 1930 a Napoli per poi dedicarsi subito all'attività sanitaria dell'di cui fu direttore per quindici anni. Viene ricordato oggi come religioso fedele alla sua consacrazione a ...Fratel Emanuele Stablum è il primo medico religioso dell'Idi dichiarato 'venerabile'. Il decreto della Congregazione per le Cause dei santi ha ottenuto qualche giorno fa il via libera da Papa Francesc ...Sabato 24 aprile con decreto promulgato da Papa Francesco, la Congregazione per le Cause dei santi, dopo anni di documentazione e di studio, ha riconosciuto l'eroicità delle virtù di fr. Emanuele Stab ...