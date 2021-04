Ibrahimovic sotto inchiesta, il campione rischia grosso (Di lunedì 26 aprile 2021) Ibrahimovic sotto inchiesta per potenziale violazione delle norme Uefa, il campione del Milan rischia una squalifica pesante Non solo i club che volevano aderire alle Superlega nel mirino dell’Uefa. L’ultimo nome nel mirino della Federazione europea è quello di Zlatan Ibrahimovic ma per un motivo diverso. Il campione del Milan, da poco tornato anche in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 aprile 2021)per potenziale violazione delle norme Uefa, ildel Milanuna squalifica pesante Non solo i club che volevano aderire alle Superlega nel mirino dell’Uefa. L’ultimo nome nel mirino della Federazione europea è quello di Zlatanma per un motivo diverso. Ildel Milan, da poco tornato anche in L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

SPress24 : UEFA, guai in arrivo per Ibrahimovic sotto indagine per possibili violazioni del regolamento - AvvPrisco : RT @sportface2016: +++#Uefa, Zlatan #Ibrahimovic sotto inchiesta per un presunto interesse finanziario in un'agenzia di scommesse+++ - __santino992 : RT @sportface2016: +++#Uefa, Zlatan #Ibrahimovic sotto inchiesta per un presunto interesse finanziario in un'agenzia di scommesse+++ - TeofiloSteven : RT @PietroMazzara: La #Uefa ha messo sotto investigazione Zlatan #Ibrahimovic per la questione relativa alla sua partecipazione in quote di… - fefefeds : RT @sportface2016: +++#Uefa, Zlatan #Ibrahimovic sotto inchiesta per un presunto interesse finanziario in un'agenzia di scommesse+++ -