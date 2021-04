I turisti americani vaccinati potranno visitare l’Unione Europea quest’estate, ha detto Ursula von der Leyen (Di lunedì 26 aprile 2021) Domenica la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha detto in un’intervista al New York Times che quest’estate l’Unione Europea accetterà tutti i turisti dagli Stati Uniti completamente vaccinati contro il coronavirus, visto che i vaccini usati negli Leggi su ilpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Domenica la presidente della Commissionevon der, hain un’intervista al New York Times cheaccetterà tutti idagli Stati Uniti completamentecontro il coronavirus, visto che i vaccini usati negli

borghi_claudio : Capricci della Lega? NO! Gli americani NON verranno in Italia per turismo perchè ci sono limitazioni (espressamente… - ilpost : I turisti americani vaccinati potranno visitare l’Unione Europea quest’estate, ha detto Ursula von der Leyen - EddoRugini : RT @FedericoRampini: L'annuncio della presidente della Commissione #UE segue la “fuga in avanti” della #Grecia. Il governo di Atene aveva g… - GDS_it : #Coronavirus, Ue pronta ad accogliere i turisti americani già vaccinati - PietroFerrari73 : RT @FedericoRampini: L’Unione europea riaprirà le sue frontiere ai turisti americani vaccinati già quest’estate. Lo annuncia la presidente… -