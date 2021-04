I negazionisti si danno appuntamento in Sardegna: 'Il Covid è un'invenzione' (Di lunedì 26 aprile 2021) Un maxi raduno di 130 persone, nelle campagne di Palmadula, borgata della Nurra nel nord Sardegna, è stato interrotto dal corpo forestale di Sassari. I negazionisti del Covid, provenienti da tutta l'... Leggi su globalist (Di lunedì 26 aprile 2021) Un maxi raduno di 130 persone, nelle campagne di Palmadula, borgata della Nurra nel nord, è stato interrotto dal corpo forestale di Sassari. Idel, provenienti da tutta l'...

