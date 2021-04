I colori dell’Italia da oggi | Puglia zona arancione Torna la zona gialla | solo la Sardegna in area rossa

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 26 aprile 2021) È in vigore dal’ordinanza del ministro della Salute. Quattordici regioni sono in, colore chedopo un mese. La, con Basilicata, Calabria, Sicilia e Valle d’Aosta, è in. La sola. Per laè anche in vigore l’ordinanza del presidente della Regione in tema di didattica a distanza, possibilità per gli studenti fino al termine dell’anno scolastico. ordinanza 121 signed L'articolo Ida la ...