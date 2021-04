Honda HR-V, la nuova è solo ibrida. E dal 2040 il costruttore proporrà solo modelli elettrici (Di lunedì 26 aprile 2021) La nuova HR-V sarà un’automobile fondamentale per il successo di Honda nel mercato europeo: la sport utility di taglia compatta verrà proposta esclusivamente con motorizzazione ibrida. Sotto al cofano, infatti, c’è un 4 cilindri da 1.5 litri di cubatura che è collegato a un generatore di elettricità e si connette alle ruote anteriori di trazione solo in determinate situazioni di marcia. Altrimenti a muovere l’automobile pensa un’unità elettrica da 131 CV di potenza e 253 Nm di coppia motrice. Il sistema è tecnicamente simile a quello visto sulle nuove Jazz e CR-V. Con la prima la HR-V condivide la particolarità tecnica del serbatoio benzina collocato sotto i sedili anteriori: ciò permette una migliore abitabilità; la batteria è invece posta sotto il vano bagagli. A proposito di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) LaHR-V sarà un’automobile fondamentale per il successo dinel mercato europeo: la sport utility di taglia compatta verrà proposta esclusivamente con motorizzazione. Sotto al cofano, infatti, c’è un 4 cilindri da 1.5 litri di cubatura che è collegato a un generatore dità e si connette alle ruote anteriori di trazionein determinate situazioni di marcia. Altrimenti a muovere l’automobile pensa un’unità elettrica da 131 CV di potenza e 253 Nm di coppia motrice. Il sistema è tecnicamente simile a quello visto sulle nuove Jazz e CR-V. Con la prima la HR-V condivide la particolarità tecnica del serbatoio benzina collocato sotto i sedili anteriori: ciò permette una migliore abitabilità; la batteria è invece posta sotto il vano bagagli. A proposito di ...

