Hockey su ghiaccio femminile, la Nazionale italiana si ritrova a Bolzano dal 29 aprile (Di lunedì 26 aprile 2021) Finalmente si ricomincia. La Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio femminile, dopo essere stata a lungo ferma per l'emergenza sanitaria Covid-19, riprende a lavorare. Le ragazze, a differenza della compagine maschile impegnata nel Mondiale Top Division, è stata a guardare per diverso tempo, considerando anche l'annullamento della recente rassegna iridata in Canada. Pertanto, il target è quello del torneo di pre-qualificazione olimpica. In quest'ottica e per prepararsi al quadrangolare in programma dal 7 al 10 ottobre a Torre Pellice contro Kazakhstan, Spagna e Taipei, le azzurre si raduneranno dal 29 aprile al 2 maggio a Bolzano per un training-camp.Il tecnico Max Fedrizzi ha convocato 28 giocatrici: 3 portieri, 10 difensori e 15 attaccanti.

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Hockey su ghiaccio, raduno Nazionale in vista dei Mondiali di Riga Continua la prima fase del training - camp per la Nazionale italiana di hockey sul ghiaccio. Dopo aver dato largo spazio ai giovani, è il tempo del raduno in vista dei Mondiali Top Division di Riga (21 maggio - 6 giugno). Il ritrovo è previso per martedì 27 aprile, con 32 ...

Nazionale femminile, dal 29 aprile raduno a Bolzano Dopo essere rimasta a lungo bloccata dalla pandemia, torna ad allacciarsi i pattini la nazionale femminile di hockey su ghiaccio ...

